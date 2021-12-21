عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير في العام المالي الجديد

علاء حمدى قريطم
علاء حمدى قريطم ، عضو مجلس النواب

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، للعام المالي الجديد 2022/21  إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وطالب " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعطاء أولوية قصوى في ملف توفير فرص العمل لمسابقتي ال 120 ألف معلم وال 36 ألف معلم وأيضا ملف أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مؤكداً أن هذا الأمر هو مطلب جماعي للغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

txt

فودة يتابع أعمال التشجير والتجميل استعدادا لمؤتمرات دولية بشرم الشيخ

txt

النواب يكشف عن مفاجأة بشأن تثبيت عمالة التشجير وضمهم للموازنة


وقال إن الحكومة تعهدت أكثر من مرة أمام لجنتى التعليم والجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ بحسم هذين الملفين معرباً عن ثقته التامة في كفاءة وقدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تدبير الموارد المالية لحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير .


و طالب بضرورة إعطاء أولوية في ملف التعيينات للاماكن والمؤسسات الحكومية التي بها عجز كبير بالعمالة وفى مقدمتها التعليم قبل الجامعي ومكاتب الشهر العقاري ومكاتب البريد وبعض البنوك ومكاتب تراخيص المرور والسنترالات مؤكداً أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها العديد من المواطنين عند انهاء خدماتهم داخل هذه المؤسسات بسبب نقص العمالة بداخلها  .


و تجدر الإشارة الى أن حجم الاستثمارات الكلية  بلغ 1250 مليار جنيه  منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.


وأكدت الحكومة خلال خطة 2021/2022 ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل في كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 222 مليار جنيه بزيادة 50%.

علاء حمدي قريطم مجلس النواب وزارة التخطيط مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فرص العمل

ترشيحاتنا

وكيل صحة النواب لـ صدي البلد: نتمنى عدم الوصول لـ قرار حظر التجوال.. ومصر تشهد عجزا بالكادر الطبي بسبب هجرة الأطباء.. ونراقب خطة الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

جامعة الأزهر تكشف عن أصل كلمة "ياخراشي" لأول مرة .. فيديو

التنمية المحلية: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف لاحتواء الأزمات في أقل وقت

عنيد يا عميد.. الصحف السعودية تبرز ريمونتادا الاتحاد أمام الفتح في الكأس

أول أيام الشتاء.. الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة والأمطار خفيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

الرئيس السيسي يهدي أسرة "السيدة عائشة" مبلغا ماليا وسيارة أجرة |شاهد

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

شوبير يحسم الجدل حول قرب رحيل الونش عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

تفوه بجملة غريبة.. طفل رضيع ينطق لأول مرة ووالداه في صدمة|فيديو

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

فيديو

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

فيديو جراف.. تعرف على أمنية شبيه الفنان رشدي أباظة

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

فيديو جراف.. لماذا استدعت روسيا سفير ألمانيا وطردت اثنين من دبلوماسييها؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ