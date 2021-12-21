جولات السيسي أعياد للبسطاء| استحق ألقاب المصريين عليه "جابر الخواطر ورئيس الغلابة"

مواقف الرئيس السيسي، الإنسانية، لا تعد ولا تحصى، فمنذ توليه المسؤولية، اختار الرئيس أن يخاطب المصريين بشكل مباشر، فنجد دائما اهتمامه بالمواطن المصري واحتياجاته حاضرا في كل المواقف، كما وعكست مواقفه مع الكثير من المواطنين، الرقي في التعامل والحب والتقدير.

عائلة السيدة عائشة

كان آخر مواقف الرئيس الإنسانية، عندما تقابل أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة مع إحدى الأسر المصرية، حيث توقف الرئيس بسيارته ليتحدث مع رب الأسرة، الذي كان يقل زوجته وطفليه على دراجة بخارية، وسألهم الرئيس عن أحوالهم، وما إذا كان هناك من يحتاجون إليه.

وبعدها بيوم فوجئ المواطن بأن مندوبين جزب مستقبل وطن يحملون إليه هدية الرئيس، وأنه قد وجه بتلبيه جميع طلباته، حيث أهداه مبلغا ماليا بجانب هدية أخرى في انتظاره وهو ما قابله المواطن بالإعراب عن شكره وسط فرحة الأسرة، كما وأهدى الرئيس السيسي، للمواطن، سيارة أجرة لتحسين دخله.

لقاء الرئيس بأسرة السيدة عائشة

لقاء الرئيس بأسرة السيدة عائشة

وبهذه المناسبة يستعرض "صدى البلد"، أبرز مواقف الرئيس السيسي الإنسانية مع المواطنين، خلال السطور التالية.

أطلق المصريون على الرئيس السيسي، "جابر الخواطر"، و "رئيس الغلابة"، بعد احتضانه الفقراء ومقابلته لهم أثناء تفقده للمشروعات وحرصه الدائم على تلبية مطالبهم.

تجهيز عروس أسوان

تكفل الرئيس السيسي، بتجهيز عروس غرب أسوان، بعد دعوتها للرئيس لحضور حفل زفافهان أثناء تفقده المنازل المتضررة، من الأمطار، خلال فترة التقلبات الجوية الشهر الماضي، وأعربت العروس آلاء الشافعي، عن سعادتها بتكفل الرئيس السيسي بجهازها، بعد غرقه في مياه الأمطار التي ضربت أسوان، قائلة: «اتكلمت مع الرئيس وقلت ليه أن البيت وقع فوق الجهاز بتاعي بعد ما اشتريته، ووعدني أن كل التجهيزات هتتعمل قبل الفرح».

الرئيس يتكفل بتجهيز عروس أسوان

مريضة تضخم بالقدم

وكان الرئيس السيسي، قد وجه بعلاج السيدة سلوى عبد الموجود على نفقة الدولة، والتي تعاني من تضخم بالقدم، وتبلغ من العمر 46 عاما، وتسكن في عزبة العتيقي التابعة لمركز دسوق، وبناء على توجيهات الرئيس، أمر محافظ كفر الشيخ بنقل المريضة تحت إشراف فريق طبي متخصص للمستشفى الجامعي.

مكتبة للجندي أيمن

أثناء زيارة الرئيس السيسي، لمدينة العلمين في يوليو الماضي، التقى الجندي أيمن، واستمع إلى مطالبه، وفي ظرف ساعات أمر الرئيس بإهداء مكتبة كبرى للأدوات المدرسية، كمساعدة للمجند أيمن لبدء مشروع حياته.

وأعرب الجندي قائلا: "مكنتش مصدق إني بجوار الرئيس وبكلمه، وكفاية إني كنت ماشى معاه، وحرص الرئيس السيسي على الاستماع إليّ، وقال لى مرتين (أنت عايز إيه يا أيمن).

لقاء الرئيس السيسي بالجندي أيمن

سيارة لعامل الدليفري

وفي مايو خلال مرور الرئيس السيسي، بموكبه، توقف للقاء عامل دليفري إسلام عمر عويس، والذي تصادف وجوده في منطقة شرق القاهرة، فاستوقفه الرئيس خلال استقلاله دراجته النارية، ووجه الرئيس السيسي، بتوفير سيارة أجرة "تاكسي" للعامل.

أسرة سائق الدليفري

إهداء سيارة أجرة لسائق الدليفري

فتاة العربة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة منى السيد «فتاة العربة» إلى مقر رئاسة الجمهورية، معربًا عن سعادته بلقائها، مصدرًا تعليمات إلى وزير الإسكان، بتوفير شقة مجهزة بالأثاث لها، وتوفير كافة احتياجاتها.

كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليمها القيادة ومنحها سيارة لنقل البضائع والسلع خلالها.

كعادته في مواقفه ولفتاته الإنسانية التي تُثير الاعجاب، عند الانتهاء من الحديث بين الرئيس السيسي وفتاة العربة، قام السيسي بفتح باب السيارة لها بنفسه، وفي إشارة منه إلى التعبير عن احترامه الشديد لها.

الرئيس السيسي ومنى السيد

بائع فاكهة بسيط

وهناك بائع فاكهة بسيط، يفترش جزء من الشارع بما تجود به أرض مصر الطيبة من خيراتها، وبينما يسعى على رزقه بقدمين ثقيلتين أتعبهما المرض، لعبت الأقدار لعبتها الدرامية معه، وإذا بالرئيس السيسي يقف أمامه ليشتري بعض من "الموز"، ويحقق كل ما يتمنى.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السيسي، بينما يقف بسيارته إلى جوار بائع فاكهة يجتر قدميه بصعوبة، الأمر الذي دفع الرئيس إلى التوجيه بعلاجه.