عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد كفر الشيخ تتفقد جهود كسح مياه الأمطار في 3 مدن.. صور

حملة لإزالة تجمعات
حملة لإزالة تجمعات المياه في كفر الشيخ

نظم رؤساء مدن الحامول وقلين والرياض وفوه والبرلس وكفر الشيخ حملات لرفع مياه الأمطار من الشوارع  والأحياء بالمدن وبالقرى المتعددة إضافة للتأكد من رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المدن ونوابهم والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمشاركة المجتمعية.
 

وتفقدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال وجهود رفع مياه الأمطار بمدن مصيف بلطيم وبلطيم والبرلس وبعدد من قرى بلطيم والبرلس، مشيدة بجهود العاملين بالمدن والوحدات القروية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.
 

صاحب بصمة في الابتهال.. نقيب قراء كفر الشيخ ينعى رفيق النكلاوي

محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

وأشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وتشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، واستكمال مسح المخلفات أولا بأول، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على سلامتهم والتأكد من صيانة صفايات الامطار، موجهاً بسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي وضرورة تواجد المعدات الخاصة لرفع وكسح المياه من الشوارع حتى الانتهاء عن رفع آثار هطول الأمطار.
 

وأشرف  جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وعلى أعمال الردم والتسوية للطريق العام والمداخل والمخارج، ورافد الطريق الدولي، بالإضافة لرفع تراكمات المياه وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي، وتابع تشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف السحى بجميع مناطق المدينة واستكمال مسح المخلفات أولاً بأول.
 

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب المياه الناتجة عن سقوط الامطار، ومسح الشوارع، ورفع تراكمات الأمطار بالأماكن المنخفضة وتصريف المياه بالمدارس بقرى المركز، وتابع أعمال النظافة اليومية وحملة رفع الإشغالات بشوارع العاشر من رمضان، والكوبري الحديد، أبو بكر الصديق، ودوران ابو النور، وبجوار مجمع المواقف، لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات المرورية أمام مجمع المواقف ومدخل المدينة اتجاه بلطيم.
 

وشارك فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، العمال في رفع المخلفات من شوارع مدينة قلين، وتابع أعمل صيانة صفايات الأمطار ، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، ورفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، مكلفاً الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.
 

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على  حملة لإزالة تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولاً بأول، موجهاً النواب ورؤساء القرى بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ،مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام وعدم الاقتراب من أعمده الإنارة حرصا على سلامتهم.

IMG-20211221-WA0073
IMG-20211221-WA0073
IMG-20211221-WA0074
IMG-20211221-WA0074
IMG-20211221-WA0072
IMG-20211221-WA0072
IMG-20211221-WA0071
IMG-20211221-WA0071
IMG-20211221-WA0070
IMG-20211221-WA0070
IMG-20211221-WA0068
IMG-20211221-WA0068
IMG-20211221-WA0069
IMG-20211221-WA0069
IMG-20211221-WA0067
IMG-20211221-WA0067
IMG-20211221-WA0065
IMG-20211221-WA0065
IMG-20211221-WA0063
IMG-20211221-WA0063
IMG-20211221-WA0064
IMG-20211221-WA0064
IMG-20211221-WA0062
IMG-20211221-WA0062
IMG-20211221-WA0060
IMG-20211221-WA0060
IMG-20211221-WA0061
IMG-20211221-WA0061
كفر الشيخ الصرف الصحى محافظ كفر الشيخ سقوط الأمطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياة الشرب المواطنين شركة مياه الشرب

موضوعات متعلقة

صاحب بصمة في الابتهال.. نقيب قراء كفر الشيخ ينعى رفيق النكلاوي

محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

حملات مكثفة للنظافة وكسح مياه الأمطار بشوارع دسوق في كفر الشيخ.. صور

لإنتاج الزهور.. قصة شاب أنشأ مشتلاً يضاهي المشاتل الأوروبية في كفر الشيخ | شاهد

محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود رفع مياه الأمطار من الشوارع ليلا | صور

رئيس مدينة دسوق بـ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار ليلاً.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض ابتكاراتهم بمركز الإبداع.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة السبل لهم

ترشيحاتنا

رئيس قضايا الدولة يشهد تخريج 364 متدربا بالأكاديمية الوطنية للتدريب ..صور

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. الأسهم تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعيدا عن الصرف الصحي..الزراعة : شبكة لتجميع مياه الأمطار فى الاسكندرية

أعلى مستوى في التاريخ.. أسعار الغاز الطبيعي تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً

جولات السيسي أعياد للبسطاء| استحق ألقاب المصريين عليه "جابر الخواطر ورئيس الغلابة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ