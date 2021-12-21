لدورها الإرشادي ودعم المزارعين.. الفاو تكرم قناة مصر الزراعية

كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لدورها البارز والهام، في نشر الوعي وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين والمربين والمهتمين بالشأن الزراعي، وتغطية قضايا التنمية المستدامة والقضايا الزراعية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الفاو لتكريم عدد من المؤسسات الاعلامية، بمناسبة احتفالية السنة الدولية للفواكه والخضروات، والتي شهدها الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة، والدكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المشرف على قناة مصر الزراعية، ان ذلك يأتي بعد الطفرة التي حققتها قناة مصر الزراعية، وتطويرها، وهيكلتها، وبث برامج تليفزيونية جديدة، استهدفت تعميق الدور الارشادي للقناة، فضلا عن البرامج الخدمية، والموجهة للجمهور وخاصة في القطاع الريفي، لزيادة الوعي بالقضايا الزراعية المختلفة، وقضايا التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في كافة انحاء مصر، ونشر التوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.

وكرمت المنظمة خلال الاحتفالية ايضا، أحمد ابراهيم المستشار الاعلامي للوزارة، ومحمود الاعرج المنسق الاعلامي للوزارة، لدورهما البارز في التعاون والتواصل الدائم والمستمر مع المنظمة، والتنسيق من اجل القاء الضوء على القضايا الاعلامية الخاصة بالشأن الزراعي.