فعاليات مؤتمر المبادرون.. بنك ناصر يطرح عربات نقل تشاركي لذوي الاحتياجات الخاصة

شارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات مؤتمر المبادرون والذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك .

وخلال المؤتمر قدم محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك نبذة مختصرة عن البنك وعن سياسته الاستراتيجية، حيث ينتهج البنك سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه علي الاستثمار في البشر ويتم النظر اليهم باعتبارهم جزءا رئيسيا من قوة العمل وخاصة انهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

ليس ذلك وحسب وإنما يسعي البنك لتقليل دائرة الفقر لأسر ذوي الإعاقة من خلال الكشف المبكر وإيجاد قدرة مالية للاسرة للعلاج والتغذية السليمة والتي تساعد علي منع او تقليل الإعاقة، موضحا ان المرض المؤدي للإعاقة حقيقة ثابتة والاعاقة محتملة لكل فرد في المجتمع في أي وقت، لذلك يقدم بنك ناصر الاجتماعي دعوة لتكاتف الجهود وحوكمتها ووضعها في صناديق متخصصة للمساعدة ودعم وتحسين أوضاع ذوي الإعاقة.

وأضاف عشماوي ان البنك قدم عدة مشروعات خاصة بـ “القادرون باختلاف” ومنها ان البنك حاليا من خلال صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء" بصدد طرح سيارات نقل تشاركي تتيح النقل اعتمادا علي وجود سلم كهربائي مثبت داخل السيارة لسهولة الحركة والركوب داخل السيارة وتيسير سبل الحياة لهم ، كما جار بحث امكانيه توصيل عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة مستحقاتهم المالية مع شركات النقل التشاركي بأسعار منخفضة

كما تم دعم جمعية الباقيات الصالحات بمبلغ 25 مليون جنيه لانشاء اول مركز طبي لرعاية مرضي الزهايمر وتم تشغيل اول دار رعاية للسيدات الكفيفات من خلال دعم جمعية النور والامل لرعاية الكفيفات بمبلغ مليون و598 الف جنيه.

هذا بجانب انشاء البنك لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء" وهو أول صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

بدأ الصندوق فى ممارسة نشاطه فى شهر يناير 2020، وصندوق الاستثمار الخيرى يعد آلية مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب فى وثائقه الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها فى نظامه الأساسى. وهى فى حالة صندوق "عطاء" كل ما يخص ذوى الإعاقة. ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.

وأشار عشماوي الى ان البنك سبق وأن طرح حساب عزيمة والذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدولة على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وحرصا من البنك علي تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملائنا باختلاف احتياجاتهم.