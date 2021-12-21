حاله يُفطر القلب.. جوتيرتش: يجب تنفيذ إصلاحات جوهرية في لبنان

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع الراهن في لبنان بأنه محزن و"يفطر القلب"، داعيًا قادته السياسيين إلى الاتحاد للقيام بإصلاحات جوهرية.

وأضاف جوتيرتش في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلداً بلا فساد.

وجدد المطالبة بتحول «حزب الله» إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد، مؤكدًا أن الجيش اللبناني «يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التمكن من حل المشكلات المتعلقة بكامل “الخط الأزرق” (عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل) وغيرها، مناشدًا دول الخليج أن “تكون جزءاً من إنعاش لبنان”.

وكشف عن أنه حصل على تعهدات واضحة من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي لجهة إجراء انتخابات تشريعية «حرة ومنصفة» في مطلع مايو المقبل.

ويزور جوتيرتش لبنان حاليًا، لإبداء تضامنه مع شعبه وتأكيد مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي.