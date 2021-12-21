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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل احتفالية الأقصر بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

صدى البلد

قال مصطفى الصغير مدير آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن اليوم شهد احتفالية محافظة الأقصر بظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك وهو احتفال يتم فى 21 ديسمبر من كل عام، من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحاً.


وأضاف مصطفى الصغير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السياح حرصوا على حضور احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك مشيرا إلى الأجانب دائما مغرمين بالحضارة المصرية وخاصة معبد الكرنك. 


وتابع مصطفى الصغير أن محور قدس الأقداس بمعبد الكرنك بناه المصرى القديم على مدار 1000 سنة مؤكدا أنه لأول مرة منذ جائحة كورونا ترتفع نسبة الإشغال فى فنادق الأقصر بشكل كيبر.

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