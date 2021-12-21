الأرصاد تزف بشرى للمصريين حول حالة الطقس.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم بداية فصل الشتاء، والأحوال الجوية اليوم مستقرة عن الأيام السابقة.



وأضافت إيمان شاكر، خلال قناة إكسترا نيوز، أن البلاد فى الأيام الماضية شهدت أمطار ورياح، ولكن منذ صباح اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.



ولفتت إلى أنه الأمطار من اليوم انعدم سقوط الأمطار بها، ولكن من صباح الغد هناك شبورة على معظم الطرق، ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر.



وأشارت إلى أن الإسكندرية شهدت سقوط بعض الثلوج أمس، وكذلك فى سيناء تعرضت لـ ثلوج.



وأوضحت أن البلاد من اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم ستكون الأحوال الجوية مستقرة.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، والذي يعد أول أيام فصل الشتاء، ارتفاع درجات الحرارة اليوم بقدر بسيط عن درجات الحرارة أمس، والتي شهدتها معظم محافظات مصر، ولكن من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً ومن المتوقع سقوط أمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا ومطروح، ويستمر نشاط الرياح في القاهرة وعدة مناطق أخرى.

وأكدت أنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويستمر الطقس اليوم معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد بالإضافة إلى جنوب سيناء.

وحذرت الأرصاد من البرودة خلال الليل، حيث تصل البرودة إلى حد الصقيع وتسجل 6 درجات على مناطق وسط سيناء بينما يكون الطقس في الليل شديد البرودة على معظم مناطق الجمهورية.

وكشفت عن حدة اضطراب البحر المتوسط اليوم ليصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار فقط بدلًا من 5 أمتار خلال طقس أمس الإثنين، ويكون البحر بين المعتدل والمضطرب وارتفاع الموج يكون بين 2.5 و3 أمتار، واتجاه الرياح جنوبي غربي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا وارتفاع الموج بين متر ومترين.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



