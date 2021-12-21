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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يُطلع شولتس هاتفيا على مقترحات بلاده بشأن الضمانات الأمنية

صدى البلد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتيس تطوير العلاقات بين البلدين، وأطلعه على المقترحات الروسية بشان الضمانات الأمنية. 


وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان - أن بوتين أطلع المستشار الألماني على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل، التي تستبعد أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة ضاربة في البلدان المجاورة لروسيا. 
 

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي هنأ شولتس - أثناء الاتصال الهاتفي - على بداية مسيرته المهنية كمستشار لالمانيا، مشيرا إلى أن الزعيمين أعربا عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات.
 

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