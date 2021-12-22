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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتزامن مع قرب افتتاحه.. معلومات عن مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تبذل جامعة القاهرة جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولم تترك فراغًا تنمو فيها أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

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وفى هذا التقرير ننشر لكم معلومات عن مسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة .
يقع مسرح “ دولة الابيض ” بالمدينة الجامعية ، ووضع حجر الأساس في مايو 2020 ، قامت الشركات المنفذة  بإنهاء الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تمهيد الأرض وصب الخرسانات والهيكل وعزل الأرض.

ومن المفترض  أن مسرح “ دولت أبيض ” سيحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار سعي جامعة القاهرة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم ، حيث لا  يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

والجدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض"  كما تسعى الجامعة لتصبح لها دور فى  تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.
 

جامعة القاهرة الانشطة الابداعية الارتقاء بالإنسان ثقافي ا وفكري ا دولت أبيض المدينة الجامعية

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