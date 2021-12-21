رشوان توفيق: ابنتي ساذجة وهناك قوة تسيطر عليها.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق ، إن الأسر تربي أولادها بشكل صحيح ولكن المشكلة تحدث عندما يتزوجون من أشخاص ليسوا علي نفس مستوى تربيتهم.

واعلم أشخاص كتبوا شققهم لبناتهم وزوجها طرده .

وأضاف رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن التربية المثالية زيادة عن اللازم تجعل لدي الأبناء سذاجة في التعامل، مشيرا إلى أنه لم يرى وجه الحياة الحقيقي إلا بعد وفاة والده.

وأوضح رشوان توفيق، أن الشباب الذين لديهم أب وأم يحملون عنهم كل متاعب الحياة ويعملون علي تحقيق السعادة لأبنائهم، مضيفا: “أنا ربيت أولادي بمثالية شديدة جدا والآن أنا محتار وتوفيق ابني رحمة الله عليه كان يقول لوالدته ليه مسبتناش نتعلم من الشارع”.

وتابع: “أنا وابنتي في طريقنا للصلح وربنا يتممها علي خير وتركتها للقضاء، وادعوا الله أن تتم بسلام وابنتي طيبة وساذجة وهناك قوي أكبر منها تسيطر علي تفكيرها”.