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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة عائلية مناسبة بسعر 189 ألف جنيه .. تعرف عليها

سيارة عائلية مناسبة
سيارة عائلية مناسبة بسعر 189 ألف جنيه .. تعرف عليها

استطاعت السيارات الصينية المنافسة بقوة في السوق المصري بجانب إصدارات أخرى شهيرة، من خلال التقنيات والرفاهية التي أضافتها لسياراتها، إضافة إلى ذلك السعر التنافسي واعتمادية استهلاك الوقود، ومن بين أبرز الموديلات جاءت شانجي M50 موديل 2021.

 

زودت سيارة شانجي M50 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 116 حصان، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوي سيارة شانجي M50 على عدد من الكماليات هي باور ستيرنج، ومفتاح ريموت، وقفل أمان للأطفال، وسنتر لوك، وإمكانية طيّ المقاعد الخلفية، وسبويلر خلفي، كما زُودت بنظام صوتي متعددة راديو/ MP3، مدخل USB.

تأتي  سيارة شانجى M50 موديل 2021 بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء أمامي وخلفي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج “فاميه” خلفي.

يبلغ سعر سيارة شانجي M50 موديل 2021 في مصر 189 ألف جنيه.

السيارات الصينية شانجى M50 شانجي M50 شانجي M50 موديل 2021

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