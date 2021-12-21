ربنا يبارك في عمره وصحته.. أسرة منطقة السيدة تدعو للرئيس السيسي|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرة مصرية بسيطة كانت تركب موتوسيكل في منطقة السيدة عائشة، موضحا أنهم لم يطلبوا من الرئيس أي شيء.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، : « الرئيس السيسي أهدى أسرة منطقة السيدة عائشة سيارة أجرة ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم».

ومن جانبه قال المواطن حسام الدين محمود، إنه كان متوجها إلى الإستاد بمدينة نصر وتفاجأ بأن أحد الأشخاص قال له الرئيس السيسي عايزك!، معبرا عن دهشته من الموقف والذي لمس فيه الإنسانية والطيبة .

وأضاف حسام الدين محمود أنه كان يعمل في جامعة القاهرة ولكنه يعمل الآن في إحدى الشركات لتحسين دخله.

وقدم حسام الدين محمود الشكر إلى الرئيس السيسي على هديته وهي سيارة أجرة لتحسين دخله والركوب بها بدلا من الموتوسيكل .

ودعا حسام الدين محمود للرئيس السيسي بأن يبارك الله في عمره وصحته.