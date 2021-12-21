عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا يبارك في عمره وصحته.. أسرة منطقة السيدة تدعو للرئيس السيسي|فيديو

حسام الدين محمود
حسام الدين محمود

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرة مصرية بسيطة كانت تركب موتوسيكل في منطقة السيدة عائشة، موضحا أنهم لم يطلبوا من الرئيس أي شيء.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، : « الرئيس السيسي أهدى أسرة منطقة السيدة عائشة سيارة أجرة ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم».

ومن جانبه قال  المواطن حسام الدين محمود،  إنه كان متوجها إلى الإستاد بمدينة نصر وتفاجأ بأن أحد الأشخاص قال له الرئيس السيسي عايزك!، معبرا عن دهشته من الموقف والذي لمس فيه الإنسانية والطيبة .

وأضاف حسام الدين محمود أنه كان يعمل في جامعة القاهرة ولكنه يعمل الآن في إحدى الشركات لتحسين دخله.

وقدم حسام الدين محمود الشكر إلى الرئيس السيسي على هديته وهي سيارة أجرة لتحسين دخله والركوب بها بدلا من الموتوسيكل .

ودعا حسام الدين محمود للرئيس السيسي بأن يبارك الله في عمره وصحته.

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي اسرة مصرية السيدة عائشة حسام الدين محمود

ترشيحاتنا

رئيس كاف يدعو المكتب التنفيذي لإجتماع عبر الفيديو كونفرانس .. غدا

صعود الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

إسبانيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

عماد النحاس: المقاولون العرب كان نِدا للزمالك.. ونحتاج بعض التدعيمات في يناير

للحفاظ على التاريخ العربي ..السعودية تطلق معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور

يستوعب 48 كلية.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

طارق شوقي: شكل امتحانات الثانوية العامة يتحدد بعد إجازة نصف العام

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

في حملة أمنية واسعة.. أمن ليبيا يحرر 1300 مصري

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

كارثة صحية.. ضبط مصنع لإنتاج اللحوم مجهولة المصدر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. شاهد

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

المرأة والساطور..  لماذا فصلت سيدة رأس رجل ووضعته في كيس بلاستيك بمعاونة شقيقتها؟

فيديو

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم .. تعليق رانيا محمود ياسين على قرار أدهم نابلسي .. وأمينة خليل ترد على منتقدي حديثها بالإنجليزية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ