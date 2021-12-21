عاجل
نشرة أخبار العالم| أنباء عن استقالة حمدوك من منصبه خلال ساعات.. بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل.. بوتين يحذر من اقتراب القوات الأمريكية من حدود روسيا ضبط شخص يدير استديو تسجيلات صوتية غير مرخص بالجيزة شهادات مزورة.. ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالبحيرة رشوان توفيق عن دور عم شتا في «أوضة وصالة»: الحدوتة كلها حلوة|فيديو أخبار التوك شو| الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا هامًا لقائدي السيارات.. والقومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى إلزامي على جميع مؤسسات القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام فعاليات الورشة الفنية تراثنا هويتنا في متحف ملوي

صدى البلد

اختتم متحف ملوي التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، فعاليات الورشة الفنية "تراثنا هويتنا" لرسم لوحات فنية للتراث المصري القديم، بمشاركة طلاب المدارس وكلية التربية الفنية، الذين حصدوا على العديد من الجوائز تقديرًا لموهبتهم.

 

وقد تم افتتاح متحف ملوي في 23 يونيو 1962 بالمنيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأغلق عقب تعرضه للتخريب ونهب محتوياته في أغسطس 2013 على يد الجماعة الإرهابية، واستطاعت الدولة في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادته مرة أخرى.

 

وكان متحف ملوي يحوى ما يقرب من 1092 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية المختلفة، لكن الجماعة دخلت عليه وأحرقته ونهبت محتوياته، وبعد 3 سنوات وبالتحديد في 22 سبتمبر 2016، تم افتتاح المتحف مرة أخرى، عقب ترميم المبنى، واستعادة معظم القطع الأثرية المسروقة، وترميم الكثير من المقتنيات.

 

ويستعرض المتحف تاريخ المنيا عبر مختلف العصور من خلال 1000 قطعة أثرية عثر عليها بالأشمونين، وتونا الجبل، وتل العمارنة، ليعد انتصارًا للدولة المصرية على الفوضى والإرهاب والنيل من الحضارة المصرية، ويؤكد حرص الدولة المصرية على استرداد آثارها والحفاظ على حضارتها.
 

جهود الدولة
 

وقامت الدولة متمثلة فى وزارة الآثار بالعمل على قدم وساق لإعادة القطع مرة أخرى للحياة، كما تم نقل الآثار إلى المخزن المتحفي بالأشمونين وبدأت عمليات إعادة فرز البقايا والتكاسير الفخارية وغيرها من الآثار الحجرية والرخامية والخشبية والجصية وإعادة ترتيبها، واتخاذ الإجراءات الخاصة بترميمها، حيث كانت مهشمة وفى حالة سيئة جدا ما يعكس وحشية وهمجية عملية الاعتداء على المتحف ومقتنياته، وقامت مجموعة العمل التي تم تشكيلها وبمساعدة مفتشى الآثار المرافقين نجحت فيما يشبه المعجزة من تجميع مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، وكان عدد القطع الأثرية التى كانت موجودة بالمتحف قبل تعرضه للاعتداء 1050 قطعة.

وبعد 3 سنوات وبالتحديد في 22 سبتمبر 2016، تم افتتاح المتحف مرة أخرى، ووصلت تكلفة المتحف بعد ترمميه لـ11 مليون جنيه موزعة بين محافظة المنيا التي قدمت 7 ملايين و150 ألف جنيه من اعتمادات المحافظة، علاوة على منحة إيطالية قيمتها 4 ملايين جنيه في صورة فاترينات للعرض الخاصة بالمتحف في إطار مشروع مبادلة الديون، وقد تم تغيير سيناريو العرض داخل المتحف ليبدأ بتمثال للأسرة وهى عامود المجتمع، يبلغ إجمالي القطع الجاهزة للعرض بالمتحف 944 قطعة.

متحف ملوي وزارة السياحة والآثار تراثنا هويتنا التراث المصري التربية الفنية

ترشيحاتنا

غادة والي : الدولة المستقرة والآمنة هي القادرة على مكافحة الفساد

حكم ترك قراءة سورة بعد الفاتحة عمدا.. احذر أن تفسد صلاتك

السوشيال ميديا.. نقيب الإعلاميين : هناك غول جديد يقتحم العالم أجمع |فيديو

نشرة المرأة والصحة : علاجات منزلية لحب الشباب.. توابل هامة في بيتك تمنع الإصابة بالخرف وتخفض السكر والكوليسترول بالدم.. أول صور لمتحور أوميكرون

تطبقه بريطانيا.. مصر تنتج أقراص لمحاربة كورونا خلال شهرين

سعر ومواصفات سيارة هافال H6 موديل 2022 فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

قبل محاكمة كريم الهواري.. المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بدائري الهرم

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

طارق شوقي: شكل امتحانات الثانوية العامة يتحدد بعد إجازة نصف العام

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بيبصو على جسمي وشكلي بس.. من هي المطربة صاحبة أزمة «الفيديو المسيء» لفنانات مصر

اعتزال أدهم النابلسي يثير جدلاً.. والأزهر والإفتاء يحسمان حكم الغناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ