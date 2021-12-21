آن أوان طرحها للمرضى.. ثورة طبية جديدة في العمليات الجراحية بالروبوت في مصر

قال الدكتور منجي عبد القادر، أستاذ جراحة الكلى بطب القصر العيني، أن العمليات الجراحية بالروبوت ثورة كبيرة في مجال الطب و " الروبوت " يعمل كمساعد للجراح أثناء قيامه بالعمليات الجراحية ، مشيرا إلى أنه عبارة عن آلة مبرمجة جراحياً لابد من التحكم فيها عبر" البشر ".



وأضاف منجي عبد القادر، خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن نجاح الطبيب البشري في استخدام هذه التقنية يعتمد على خبراته الكبرى السابقة في مجال الجراحة التقليدية ، موضحا أن أحدث الجراحات الشائعة في هذا المجال هي إزالة الكلى والاستئصال الكامل للبروستاتا .

وتابع أن هاذين النوعين هما الأكثر شيوعاً ويتم القيام بها في مستشفى القصر العيني لمرضى سرطان البروستاتا، معقبا: “استخدام الروبوت في هذا النوع من الجراحة يعود بالفائدة على المريض عبر عدم وجود جرح كبير بعد العملية”.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فرج أستاذ الجراحة العامة بطب القصر العيني، إن أول تطبيق للتقنية في القطاع الخاص بعد تقديمها في بعض المستشفيات الحكومية في جامعة عين شمس.



مشيراً إلى أن هذه التقنية تم تطبيقها في عدد من الدول العربية وأن الأوان أن تقدم للمواطن المصري في كافة القطاعات العامة والخاصة.



وكشف أن نسبة المضاعفات في العمليات الجراحية بالروبوت أقل.. والتكلفة أقل قائلاً : “ آن الآوان لطرح العمليات بالروبوت للمواطنين وأشقائنا في الدول العربية”.