نقيب الإعلاميين يكشف عن ميثاق الشرف الإعلامي وضوابط العمل وأهدافه.. فيديو

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الأعلام مهنة لها ضوابط تتمثل في ميثاق شرف أعلامي ومدونة سلوك مهنة يتم تطبيقهم الأن وعندما قمنا بأعداد هذا الميثاق قمنا باطلاع علي المواثيق الإعلامية الدولية ومنها ميثاق الولايات المتحدة وغيرها للخروج بميثاق خاص بنا وهذا لنتماشى مع الجمهورية الجديدة .

وأضاف طارق سعدة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن بعد ذألك قمنا بصدار ميثاق شرف أعلامي مصري في عام 2017 جميع بين كل ما هو متواجد في المواثيق العالمية ، أن الميثاق المصري يؤكد علي عدم ازدراء الأديان وعدم التميز وعدم العبث بالأمن القومي للدول وعدم تناول الحياه الشخصية .

وأوضح طارق سعدة ، إن هذا الميثاق يحفظ حقوق العمل الإعلامي وممارسته دون أي ضغوط وقيود ولكن بالحرية المسئولة " أمانة الكلمة " ، مؤكدا أن الإعلامي علية مسئولية اجتماعية ودولية ومسئولية علي مشاهديه ومسئولية أمام جميع الدول مع عدم التحدث عن قضايا دون مستندات رسمية .