غادة والي : المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية.. ونسعى لمواجهتها بشتى الطرق|فيديو

كشفت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، عن أن المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية ونسعى لمواجهتها بكل الوسائل.

وأضافت غادة والي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن غلق المطارات وصعوبة التنقل من العوامل التي ساهمت في انتشار المخدرات الكيميائية.

وأوضحت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن المخدرات الكيميائية أرخص سعرًا وأخطر أثرًا.