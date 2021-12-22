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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عاماً لـ تربي ومساعده وتغريمهما 50 ألف جنيه لنبشهما المقابر بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أصدر رئيس  محكمة جنح مستأنف  طنطا  برئاسة المستشار محمد ثروت  حكما قضائيا حبس تربى ومساعدة عامًا وتغريمهما 50 ألف جنيه بسبب قيامهما بنبش المقابر وإخراج رفات الموتى دون علم ذويهما.

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تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود إخطار من شرطة النجدة، يتضمن بلاغا من أصحاب مقابر إبراهيم عوارة، التابعة لدائرة القسم، لوجود أعمال حفر وانتهاك حرمة الموتى.

كما باشرت  الأجهزة الأمنية جهودها تحت رئاسه الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء عبدالمنعم الوكيل، ومحمد سلطح، وقوة من الشرطة.

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بينما بالمعاينة تبين وجود أعمال حفر في مقبرة بها 8 عيون، منها 6 وقف خيري أو صدقة جارية، ووجود عمق عن سطح الأرض نحو متر، تم فرض حراسة مشددة على المقبرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالته للمحاكمة.

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