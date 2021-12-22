مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا؛ فأوضحوا أنه شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون كالتالي:

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار خفيفة الي متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر؛ فيكون معتدل، الى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى



القاهرة 18 08

الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 17 11

سيوة 17 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 18 12

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 17

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

ادفو 21 10

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 26 15

ابو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى



مكة 30 20

المدينة 24 12

الرياض 21 10

المنامة 22 18

ابوظبى 27 21

الدوحة 25 18

الكويت 19 08

دمشق 14 04

بيروت 18 15

عمان 10 07

القدس 09 06

غزة 17 13

بغداد 18 07

مسقط 28 23

صنعاء 25 08

الخرطوم 29 16

طرابلس 18 10

تونس 18 08

الجزائر 16 09

الرباط 18 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 01- 09-

إسطنبول 06 01-

اسلام اباد 18 08

نيودلهي 22 09

جاكرتا 30 24

بكين 05 03-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 13 04

أثينا 11 05

روما 12 07

باريس 02 02-

مدريد 15 08

برلين 04 01

لندن 07 05

مونتريال 01- 11-

موسكو 19- 22-

نيويورك 08 01

واشنطن 09 03-

نواكشوط 30 17

اديس ابابا 24 10