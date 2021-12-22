مصرع طالبة جامعية اسفل عجلات قطار القناطر الخيرية فى القليوبية

لقيت طالبة بجامعة بنها بمحافظة القليوبية مصرعها اثر اصطدام قطار بها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث اصطدام قطار رقم 537 "القاهرة - منوف"، بإحدى الفتيات ولقيت مصرعها فى الحال.



تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الفتاة تدعى "هاجر.م.ع" طالبة بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة بنها، ومقيمة بمدينة القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.