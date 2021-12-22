رواد كشافة بيلا بـ كفر الشيخ تكرم الفنان التشكيلي رضا فضل

كرمت جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الزميل السيد عنتر عضو لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، الدكتور رضا فضل، ابن كفر الشيخ صاحب أول دكتوراه على مستوى الوطن العربي في التربية الفنية لباحث من ذوي الإعاقة.

جاء هذا التكريم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال بيوم الرائد العربي ومبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع جميع أفراد المجتمع.



يذكر أن الدكتور رضا ، يرسم لوحات فنية بالفم والقدم التكريم تم داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الكابتن عبده السيد عبده، موجه أول التربية الرياضية والكشفية بإدارة بيلا التعليمية وعضو جمعية رواد بيلا والقائد محمد السيد رخا مسؤل الكشافة بإدارة بيلا التعليمية ، وعضو جمعية رواد بيلا والمخرج المسرحي والتليفزيوني، وعضو جمعية رواد بيلا محمد العافي والذى أتاح الفرصة للتكريم داخل قاعة المؤتمرات الكبرى.

وعبر الدكتور رضا فضل، عن سعادته البالغة بهذا التكريم بعد إصراره الكبير وتحمله مشقة السفر والأحوال الجوية التي تمر بها البلاد ولكن بإصرار الأبطال ومتحدي الإعاقة حضر في الموعد المحدد له.

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