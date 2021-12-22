التعليم العالي: الجامعات الأهلية خطوة جديدة نحو الجيل الرابع

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية أن جامعة الجلالة تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وهى تعد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، ومقامة على مساحة 174 فدانًا.

وأضاف " شعيرة " تضم كليات الجامعات الأهلية (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات. كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكان قد أفاد تقرير قدمه د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة حول أداء الجامعة وأنشطتها خلال عام 2021، نجاح الجامعة في الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية الأولي للجامعة، كما نجحت الجامعة أيضًا في إجراء انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة الجلالة، فضلاَ عن مشاركة الطلاب في العديد من الأنشطة الطلابية سواء الداخلية أو الخارجية (أنشطة داخلية 1530 طالبا – أنشطة خارجية 116 طالبا – رحلات 45 طالبا).

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح التقرير قيام جامعة الجلالة بتوقيع بروتوكولات تعاون، منها: اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان؛ بهدف التعاون في مجالات الهندسة وطب الأسنان واللغة اليابانية بالاشتراك مع العديد من الأساتذة اليابانيين، كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة الحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا) شهادة مزدوجة (في برامج دراسية مميزة في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي.

كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخرى متطورة في مجالات العلوم والفنون والإعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة مما يتيح التعاون العلمي بما يسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.