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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسلان: أهمية التعليم الفنى فى تخريج كوادر لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التعليم الفنى فى تخريج كوادر فنية مدربة ومؤهلة فى مختلف تخصصات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تشمل مجالات تشغيل وصيانة المحطات، تشغيل وصيانة الشبكات، المعامل والجودة، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر.

وأشار المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا الاهتمام بجودة العملية التعليمية لطلاب فصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

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وأجرى العميد خالد المهدي مشرف عام المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة، جولة ميدانية لمتابعة التدريب الفني العملى للطلاب بمعمل ومحطة الصالحية، مشيرا إلى أهمية التدريب العملى للطلاب حيث أن من أهم مقومات نجاح تجربة المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي والالتزام الكامل أثناء الدراسة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب والمشرف العام على فصول مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، اهتمام الشركة بتلك الفصول  حيث تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية .
 

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