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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة لنجلها السجين في القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

أمرت نيابة الخانكة بالقليوبية بحبس ربة منزل حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين المودع بسجن المركز والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لنجلها السجين بسجن المركز على ذمة أحد القضايا وذلك داخل الأطعمة بالزيارة.
تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز وتم ضبط "م ع أ"، 48 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن أبو زعبل دائرة المركز، بحوزتها 560 قرص مخدر متنوع موضوع داخل الأطعمة بالزيارة المعدة لنجلها السجين "م س أ"، 23 سنة، عاطل، والمحبوس على ذمة أحد القضايا "مخدرات".
وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها السجين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية الخانكة مدينة الخانكة النيابة العامة

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