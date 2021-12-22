ارتفاع قياسي.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى معدل إصابات بـ فيروس كورونا منذ بدء الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 106122 حالة.

وحسب "روسيا اليوم" يمثل هذا الرقم المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية 100000 حالة في المملكة المتحدة، وهو أعلى رقم يسجله المسؤولون البريطانيون منذ بدء الوباء.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إنه لن يتم فرض أي قيود جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا قبل الكريسماس، لكنه لم يستبعد فرض قيود أخرى بعد 25 ديسمبر.

وأضاف: "لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير فرض أي إجراءات أكثر صرامة قبل عيد الميلاد".

وأضاف: "نواصل مراقبة متحور أوميكرون عن كثب وإذا تدهور الوضع سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".

ولم تثر فكرة فرض قيود إضافية على فيروس كورونا الكثير من الحماس بين المشرعين المحافظين.

وصوت أكثر من 100 منهم الأسبوع الماضي ضد فرض قيود جديدة، وأشارت تقارير سابقة إلى أن النواب حذروا جونسون من تصويت محتمل بحجب الثقة إذا فرض القيود.