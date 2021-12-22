حلمي النمنم: السيسي تبنى فكرة الجمهورية الجديدة منذ عام 2014.. فيديو

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الرئيس السيسي تبنى فكرة الجمهورية الجديدة منذ عام 2014.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه لأول مرة يصبح لدى مصر نظرية شاملة للتنمية، وافتتاح مشروعات الصعيد يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل الريف إلى مناطق جاذبة للسكان.

مشيرا إلى أن بناء الدول يبدأ من الخيال السياسي لتحسين جودة الحياة، وهو ما يتوفر في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.



وأوضح: «مصر تضع ملامح الجمهورية الجديدة بما يشمل كافة النواحي، في ظل امتلاك عناصر بشرية مميزة»، مستشهدا بتميز الأطباء المصريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات حول العالم.



وأشار إلى أن الاهتمام بمشروعات التنمية في محافظات الصعيد، ساهم في مواجهة الهجرة الجماعية من هذه المحافظات، فضلا عن تخفيض معدلات الجريمة، مضيفا «ما كان ينبغي ترك الصعيد بدون تنمية في العقود الماضية، والمشروعات التي تنفذ في الفترة الجارية تحمي المواطنين من العناصر المتطرفة والإرهابية».



وحذر وزير الثقافة من البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر لمواجهة هذه الظاهرة.



كما اقترح النمنم استغلال المناطق الصحراوية الكبيرة المتواجدة في الدولة، مؤكدا أن الاحتفال بافتتاح المشروعات في أسيوط إشارة قوية بحضور الدولة المصرية في كافة المناطق.



وأشار وزير الثقافة إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة بالصعيد ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

