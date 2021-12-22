تحرير ٦٤٨ محضرا تموينيا بدمياط للمخابز والمستودعات

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٦٤٨ محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وتضمنت المخالفات تحرير ٧١ محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير (٥٧٧) محضر بعد رصد مخالفات متعددة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

في السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ ٣٨ عينة من الدقيق المُعد للطحن و دقيق ٨٢٪ والنخالة بالإضافة إلى ٩ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن .