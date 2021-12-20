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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

أمطار غزيرة تضرب دمياط وتعطيل الدراسة.. اليوم

امطار غزيرة
امطار غزيرة

شهدت محافظة دمياط في الساعات الأولى من صباح الإثنين، موجه من الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة.

وكانت قد شهدت محافظة  دمياط منذ أمس الأحد، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار على حسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية. 
 

ومن جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تعطيل الدراسة بمدارس دمياط الإثنين لسوء حاله الطقس.

وأكدت على جاهزية الاستعداد لأى طارئ في حاله سقوط الأمطار والسيول.


وشددت الدكتورة منال عوض، على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياه الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحي بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة أي طوارئ.


 وأعلنت جمعيه الصيادين بعزبة البرج، عن عدم توقف حركه الصيد بالعزبة نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الأحوال الجوية.

 

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دمياط الأرصاد الجوية سقوط الأمطار تعطيل الدراسة الصرف الصحى

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