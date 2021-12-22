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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة بين رامي ربيعة والحكم الرابع بسبب إهدار الوقت

رامي ربيعة
رامي ربيعة

نشبت مشادة بين رامي ربيعة لاعب الأهلي من على مقاعد البدلاء والحكم الرابع ، في مباراة السوبر الإفريقي بين الماردالأحمر والرجاء المغربي.

رصدت عدسات مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي،  كلامية بين الحكم الرابع ورامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 55 من عمر المباراة بسبب مبالغة لاعبي الرجاء في إهدار الوقت.


تفاصيل المباراة..

أجبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المدير الفني بيتسو موسيماني على تبديله في الثواني الأولى من مباراة السوبر الإفريقي بين الماردالأحمر والرجاء المغربي.

تعرض السولية لشد عضلي في الثانية الأولى من المباراة، وسقط داخل أرضية الملعب وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول وحل ياسر ابراهيم بدلاً منه.

أحداد لاعب الرجاء المغربي يسجل الهدف الأول

سجل حميد أحداد الهدف عن طريق متابعة مميزة من داخل ممنطقة الجزاء في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من هدف ثاني لنادي الرجاء البيضاوي من عمر الشوط الاول.

وأهدر الرجاء البيضاوي الهدف الثاني بعد توغل رائع من الناحية اليسري ويسددها اللاعب وينقذها الشناوي ويتصدي لها ويحولها إلي ركلة ركنية فى الدقيقة 15 .

حالو الأهلي الوصول إلى مرمى الرجاء أكثر من مرة، ولكن لم يستطيع ترجمتها لهدف تعادل حتى الدقيقة 30 من عمرالمباراة.

واحتسب حكم المباراة دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ائع، لم يتمكن الأهلي خلالها من تسجيل هدف التعادل أو تشكيل أي خطورة على مرمى الرجاء.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون.
خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.
خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:
وضم تشكيل الرجاء كل من:
في حراسة المرمى: أنس الزنيتى. 
الدفاع: حركاس - هدهودى - مدكور - جبيرا. 
الوسط: الوردى - فابريس نجوما - عبد الإله الحافيظى. 
الهجوم: محسن متولى - محمود بنحليب - حميد أحداد.

 

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