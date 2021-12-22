إبراهيم فايق يعلق على تتويج الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي ..شاهد

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي تتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: “أغلى أهداف طاهر.. لن ينساه ولن تنساه جماهير الأهلي.. عودة من باب الكبير يا طاهر".

وتابع في تويتة أخري: "شراسة الأهلي واحساس لاعيبته طول الوقت بالهوية والشخصية والجماهير اللي في الضهر.. هي سبب المكسب.. احيانا لما تفقد بعض النقاط الفنية لو عندك إصرار وعندك ذاكرة انتصارات وتجارب مشابهه بيقرب لك مسافات ويخليك مصدق نفسك.. لعيبة الاهلي النهاردة كانوا مصدقين نفسهم لحد اللحظة الأخيرة”.

وأبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته ‏بتتويج الفريق بكأس السوبر على حساب فريق الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت مساء ‏اليوم بقطر.‏

وقال “موسيماني”، سعيد جدا بالفوز بالسوبر الافريقي، أهنئ الجميع وشكرًا للاعبين والجهاز ‏الفني ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.‏



وأضاف المدير الفني للأهلي “تدربنا جيدًا على ضربات الترجيح قبل المباراة وأشكر جماهير الأهلي على مساندة الفريق ‏طوال المباراة وحضورهم اليوم”.‏

وأكد أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، وأن الرجاء المغربي أضاع الوقت ‏في الكثير من الأحيان ولكن في النهاية الأهلي حسم الفوز بضربات الترجيح.‏

واختتم موسمياني تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي كان لديهم الروح والإصرار ‏والعزيمة طوال المباراة ونجحوا في إسعاد جماهير الفريق سواء المتواجدة في قطر والتي ‏حضرت المباراة أو جميع الجماهير العاشقة للنادي في شتى أنحاء العالم.‏

شراسة الأهلي واحساس لاعيبته طول الوقت بالهوية والشخصية والجماهير اللي في الضهر.. هي سبب المكسب.. احيانا لما تفقد بعض النقاط الفنية لو عندك إصرار وعندك ذاكرة انتصارات وتجارب مشابهه بيقرب لك مسافات ويخليك مصدق نفسك.. لعيبة الاهلي النهاردة كانوا مصدقين نفسهم لحد اللحظة الأخيرة 🦅👏 — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) December 22, 2021