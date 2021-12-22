أستاذ علوم سياسية: أمريكا أدركت خطئها بدعم الإخوان.. فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن كتاب خسارة اللعبة الطويلة، من أهم الكتب التي خرجت هذا العام، والتى يتحدث عن ما كانت تفكر فيه أمريكا تجاه الشرق الأوسط.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أهمية مؤلف الكتاب أنه كان معنيا بشئون منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الكتاب ذكر أن الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في مشروع تغيير النظام في العالمين العربي والإسلامي.



وأشار إلى أن أمريكا تعمل على تغيير الأنظمة المختلفة، مؤكدا أن انهيار الدولة يجعل المواطن يشعر بعدم الأمان ويلجأ إلى القبلية والنزاعات المختلفة.



وأرجع سعي أمريكا في الوقت السابق لتغيير الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط؛ لاعتقاد الساسة في الولايات المتحدة أن المنطقة بها قوى إرهابية أفرزتها أنظمة لا تعطي فرص للإسلاميين بممارسة السياسة، مضيفا أن واشنطن اكتشفت أنها مخطئة وأن مع دعمتهم في السابق متطرفون لا سيما تجربة الإخوان في مصر.



وتابع أن الولايات المتحدة لا تهتم بما يشعر به أي شخص في العالم باستثناء المواطن الأمريكي الذي يحركها.



ولفت إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع الإسلاميين بدأت منذ الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي بعدما اكتشفت قوة تأثير القوى الدينية في مواجهة السوفييت، مؤكدا أن أمريكا لا تمانع التحالف مع دول وجماعات ترفع شعارات إسلامية مثل الإخوان.



وأكمل أن سيد قطب على سبيل المثال حصل على منحة في الولايات المتحدة، مردفا أن الإخوان كانت تدعي أنها جماعة معتدلة وأنها مستعدة للتعاون مع إسرائيل في سبيل نيل الدعم الأمريكي.

