ديانج يهدي لقب السوبر الإفريقي إلى جماهير الأهلي

أهدى أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب السوبر الإفريقي إلى جماهير الأهلي بعد التتويج باللقب الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بقطر.
وقال ديانج: «سعيد بالتتويج بالبطولات مع الأهلي، وإضافة لقب جديد في تاريخي ومشواري مع النادي. جماهير الأهلي دائمًا ما تكون السند والداعم للاعبين وهي دائمًا وراء الفريق في كل مكان».
وأوضح اللاعب المالي أن إصابة عمرو السولية كانت مفاجئة بكل تأكيد، وأن اللاعب قدم مردودًا في غاية القوة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر.
وأكد ديانج أن هناك تفاهمًا كبيرًا بينه وبين جميع لاعبي الفريق، لا سيما حمدي فتحي الذي لعب بجواره بعد إصابة السولية قبل انطلاق المباراة.
وشدد لاعب المنتخب المالي على أن الجيل الحالي من اللاعبين نجح في حصد البطولات الإفريقية وإسعاد جماهير النادي، وأن لقب السوبر الإفريقي الذي حققه الفريق اليوم على حساب الرجاء المغربي سيكون بداية جديدة للتتويج بالمزيد من الألقاب.
لقب السوبر
واختتم ديانج تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجماهير والجهاز الفني واللاعبين ولعائلته، على دعمهم له طوال الفترة الماضية، وأهدي لهم لقب السوبر الإفريقي الذي توجت به مع الأهلي.