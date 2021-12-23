هيئة تنمية الصعيد: محافظات قبلي لها نصيب الأسد من المشروعات القومية.. فيديو

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن محافظات صعيد مصر كان لها نصيب الأسد في المشروعات القومية ، مؤكدا أن محافظات الصعيد كانت تعاني سابقا من قلة الخدمات والمرافق .

واضاف شريف صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن ما يتم حاليا تعويض للمصريين وأهل الصعيد الذين يلقوا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية مؤكدا أنه من المستهدف أن يتم إنشاء كوبري على النيل كل 25 كم.

واوضح شريف صالح ، أن محافظات الصعيد تشهد في الوقت الحالي طرقا وكباري ومحاور عملاقة، ليشهد بذلك نهضة كبيرة بالتنمية، متابعا: "قطاعات البنية الأساسية بمشروعات الصعيد، من أكبر القطاعات التي استحوذت على أكبر الموازنات خلال الـ7 سنوات السابقة لتحسين حياة المواطنين بشكل أكبر".