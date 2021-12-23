مصر العروبة.. ميقاتي: الرئيس السيسي أكد لي تقديم المساعدة في كل شيء

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفة الرئيس السيسي بالملفات اللبنانية كاملة ".



وأضاف نجيب ميقاتي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" الرئيس السيسي اكد لي أن مصر سوف تقدم المساعدة لـ لبنان في كل شيء، سواء كان حليب أطفال وادوية وغاز طبيعي أو تزويد لبنان بـ مولدات كهربائية جديدة ".



واكمل نجيب ميقاتي :" اتفقنا أن يزور وزير الزراعة اللبناني القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع وزير الزراعة المصري "، مضيفا:" مصر تهتم بـ لبنان بشكل كبير وسرعة التحرك المصري لمساعدة لبنان كبيرة ".



وتابع نجيب ميقاتي :" قلت للرئيس السيسي أنني غنيت النشيد الوطني المصري مع النشيد الوطني للبناني لأننا تربينا على أن مصر العروبة والاساس".