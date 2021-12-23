مدير الطب الوقائي: 99% تلقوا التطعيم ضد شلل الأطفال في مطروح

أكد الدكتور شريف الشناوي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح استمرار الإقبال فى اليوم الرابع للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال سواء من الفرق المتنقلة أو الثابتة .

وأوضح أن عدد من تلقوا التطعيم خلال 4 ايام لحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 120 ألفا و989 طفلا على مستوى مدن المحافظة الثمانية بنسبة 99% .

مضيفا أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ( 122 ألفا و390 طفلا)

وأضاف مدير الطب الوقائي بمطروح أن أعلى المراكز من حيث عدد من تلقوا التطعيم مركز العلمين بنسبة 105% ويليه مركز مرسي مطروح ثم السلوم والنجيلة الحمام وبرانى ثم مراكز الضبعة وسيوة

وأكد أن الحملة انطلقت من يوم 19 وحتى 22 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، (من عمر يوم وحتى 5 سنوات) تحت رعاية وزارة الصحة ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واضاف أنه الحملة بمطروح شارك فيها ٤٠٨ فريق طبى سواء المتحركة من منزل الي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة،وكذلك المشاركة من عدد من الاحزاب والمؤسسات المدنية للوصول لكافة الاطفال المستهدفين بالمحافظة .

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شهد يوم الاحد بدء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة مطروح وذلك من مركز رعاية الطفولة والامومة بمدينة مرسى مطروح .



ووجه محافظ مطروح لمدير الصحة بضرورة تحقيق المستهدف من الحملة والتنفيذ الجيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة مع عمل الدعاية اللازمة وتعريف المواطنين بها مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الاطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.