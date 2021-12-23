أخبار السيارات| مواصفات السيارة الأغلى في تاريخ بنتلي.. مرسيدس EQE SUV الجديدة تنضم لأسطول مرسيدس.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
بنتلي مولينير كوبيه.. مواصفات السيارة الأغلى في تاريخ بنتلي.. صور
تعمل شركة بنتلي البريطانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية والمعروفة عالمياً بإنتاج السيارات الفارهة من خلال قسمها المخصص (Mulliner) على تطوير طراز كوبيه سيكون الثاني بعد طراز باكلار ( Bacalar) المكشوف فائق الفخامة، والذي تم تصنيع 12 نسخة منه فقط تم بيعها جميعاً قبل الكشف الرسمي عنه بنظام الحجز المسبق وبلغ سعره مليون و 900 ألف دولار.
مرسيدس EQE SUV الجديدة تنضم لأسطول مرسيدس في عام 2022.. صور
تتوسع مجموعة سيارات مرسيدس بنز الكهربائية بشكل أكبر مع سيارة EQE SUV الجديدة القادمة بقوة، وذلك في ظل خطه الشركة الألمانية في توسيع وزيادة أسطول سياراتها من السيارات الكهربائية الفاخرة، وذلك تمهيداً للاستغناء عن سيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي تمهيدياً.
لعشاق الرحلات.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو 2022 في السعودية.. صور
فرضت السيارات العائلية نفسها مؤخراً كواحده من أبرز السيارات في السوق العالمي بسبب قدراتها المميزة في السفر لمسافات طويلة بفضل مقصورتها الواسعة والمريحة التي توفر تجربة قيادة أكثر سلاسة، بالإضافة لامتلاكها مساحة تخزين ضخمة جداً تسمح بتخزين الكثير من الأغراض والأمتعة.
مواصفات وأسعار كاديلاك إسكاليد موديل 2021 في السعودية | صور
تحظى سيارات الدفع الرباعي خاصةً الأمريكية منها بمكانة كبيرة وسط محبي هذه الفئة، وهى المخصصة للطرق الوعرة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي تحتل مكانة كبيرة داخل السوق السعودي، ومن أبرز طرازاتها تأتى كاديلاك إسكاليد موديل 2021.
تعرف على سعر BMW X4 موديل 2021 | صور
تعد شركة BMW الألمانية العريقة من الشركات التي استطاعت الحفاظ على مكانتها بين كبار مصنعي السيارات خاصةً داخل السوق المصري، و من بين أبرز موديلاتها تأتى X4 موديل 2021