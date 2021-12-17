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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 520 موديل 2014| صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر بي ام دبليو 520 موديل 2014

تعتبر علامة بي ام دبليو الألمانية من أفخم الماركات العالمية، وتتميز إصداراتها المختلفة عن العلامات المنافسة بشكل كبير، ويتجه نحوها المستهلكون خاصةً فى سوق المستعمل للحصول على سيارة من إصداراتها بسعر أقل من الجديد، ومن بين أبرز سياراتها بي ام دبليو 520 موديل 2014.

 

تتمتع سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2014 محرك سعة 2.0 لتر، يولد قوة 241 حصان، عند 5000 لفة في الدقيقة، اقصى عزم للدوران 330 نيوتن. متر من ع، مدعومة بناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي، تستهلك السيارة 8.6 لتر لكل 100 كم.

تتوافر سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2014 بنظام الثبات الالكتروني، التحكم في الجر، مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات، خاصية تثبيت السرعة، عدد 8 وسائد هوائية امامية وجانبية لحماية السائق والركاب، فرامل مانعه للانزلاق ABS ، توزيع قوى الفرامل الكترونيا EBD خاصية مساعد الفرامل.

تأتي سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2014 بخاصية البلوتوث للرد على الهاتف، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة متعددة الاغراض، راديو، مسجل MP3، مشغل CD، مدخل USB، مصابيح أمامية بتقنية LED، مكيف هوائي ، خاصية التحكم في المناخ، جهاز ملاحة كمبيوتر رحلات.

تراوح أسعار بي ام دبليو 520 موديل 2014 في سوق المستعمل من 480 ألف إلى 550 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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