قبل إنتاجها.. بي إم دبليو i7 2023 تظهر أثناء اختبارها النهائى

ظهرت مؤخرا السيارة BMW بي ام دبليو i7 2023 السيدان الكهربائية بالكامل ، التباعة للشركة البافارية ، بتمويهات كاملة فى فيديو تشويقى جديد احتفالا بدخولها مراحلها النهائية من الاختبارات .

وقالت BMW بي ام دبليو ، ان سيارات i7 2023 هى السيارة السيدان الفاخرة الوحيدة في العالم التي تعمل بالكهرباء فقط، كما أنها خضعت لاختبارات الطقس الحار وذلك لتعريض المحركات الكهربائية والبطارية عالية الجهد ونظام الدفع الكُلي إلى أقصى ضغط من درجات الحرارة المرتفعة والطرق غير الممهدة والغبار والاختلافات الكبيرة في الضغط الجوي.

واوضحت الشركة ان السيارة i72023 ، خضعت لبرنامج اختبار شامل تضمن الاختبار على ظروف الطرق المختلفة والظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء العالم.

و تضمنت اختبارات السيارات i7 2023السير لعشرات الآلاف من الكيلومترات، بدءً من المناطق المزدحمة والانطلاق بسرعة لمسافات طويلة واختبارات على الحلبات، والقيادة فوق الجبال في درجات حرارة عالية، وذلك لتحليل سلوك المحركات الكهربائية والتحكم في عزم الدوران في نظام بي ام دبليو xDrive الكهربائي بالكامل.

و اهتم المهندسون أيضاً بأداء نظام تكييف الهواء، بالإضافة إلى مقاومة درجة الحرارة العالية للمواد الداخلية، وقالت أن الغرض من هذه الاختبارات هو ضمان أن تقدم السيدان تجربة قيادة متناغمة وحصرية في أي موقف.

واكد الخبراء ان الشركة البافارية ستزود i7 2023 بحزمة بطارية ضخمة تبلغ 120 كيلوواط/سا تسمح بنطاق يصل إلى 700 كلم للشحنة الكاملة، وتشير الشائعات أيضاً إلى انطلاقها بإصدارات متنوعة مختلفة في الأداء، حيث ستتوفر بإصدار عالي الأداء بثلاثة محركات كهربائية بقوة تصل إلى 740 حصان.

و سيتم الكشف الرسمى عن سيارات i7 2023 في عام 2022 جنباً إلى جنب مع إصدارات أخرى من تشكيلة الفئة السابعة لبي ام دبليو.