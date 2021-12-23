تعرف على سعر BMW X4 موديل 2021 | صور

تعد شركة BMW الألمانية العريقة من الشركات التي استطاعت الحفاظ على مكانتها بين كبار مصنعي السيارات خاصةً داخل السوق المصري، و من بين أبرز موديلاتها تأتى X4 موديل 2021.

تستمد نسخة xDrive X4 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 248 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن. متر، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ الساعة في 6.1 ثانية، ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات يرسل القوة إلى كل الأربع عجلات.

يأتي طراز X4 موديل 2021 براديو عالي الدقة ونظام صوت مكون من 12 مكبر صوت، و Apple CarPlay و Android Auto، الأمر لك بتوصيل المقصورة بهاتفك المحمول، بها نظام الملاحة، ونظام المعلومات والترفيه مع شاشة عرض مقاس 10.3 بوصة، ومقاعد جلدية، ومكيف أوتوماتيكي وبلوتوث ومنفذ USB.

جاءت سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 بوسائد هوائية للسائق وللركاب، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام الكبح في المنحنيات CBC، ونظام الثبات الديناميكي DSC، ونظام تسلق الجبال HDC، ومثبت سرعة مع خاصية الفرامل، و نظام تحذير السائق Active protection.

سعر بي ام دبليو X4 موديل 2021:

يبلغ سعر بي ام دبليو X4 موديل 2021 في مصر مليون و500 ألف جنيه.