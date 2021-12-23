محمد يوسف: تغيرات موسيماني ساهمت في تغيير أداء الأهلي بالشوط الثاني أمام الرجاء

قال محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، إن تغيرات بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء ساهمت في تغير أداء الفريق بالشوط الثاني أمام الرجاء.

وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كنت اتمنى مشاركة محمد شريف أساسيا في تشكيل الأهلي أمام الرجاء، وأتمنى أن يتعلم موسيماني من نهائي كأس السوبر الإفريقي".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.