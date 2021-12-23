بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والذي كان يترأس البعثة في العاصمة القطرية الدوحة .



وفاز الفريق الأحمر بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بتغلبه على فريق الرجاء المغربي 6-5 بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة ونجح في التتويج باللقب الذهبي من قلب العاصمة القطرية الدوحة التي استضافت المباراة، ورغم تقدم الرجاء بالهدف الأول الذي جاء على عكس سير المباراة في الدقيقة 13 إلا أن الأهلي واصل تفوقه الهجومي حتى أدرك التعادل في الدقيقة 90 بهدف حمل توقيع طاهر محمد طاهر.

ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي وتوج باللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما تسيد المباراة من بدايتها لنهايتها وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.