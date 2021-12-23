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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر داو جونز يصعد للجلسة الثانية على التوالي مُتجاهلًا مخاوف أوميكرون

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأميركية ، لتسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي، حيث واصلت الأسواق انتعاشها من سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام بسبب مخاوف بشأن المتحور أوميكرون.

حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 261.33 نقطة بما يُعادل 0.7% ليغلق عند مستويات 35754.03، ليصل ارتفاعه على مدى يومين إلى أكثر من 800 نقطة.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1% ليغلق عند مستويات 4696.55، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% ليغلق عند مستويات 15521 وسط أحجام تداولات ضعيفة نسبيًا قبل العطلة.

وقفزت أسهم شركة Tesla بأكثر من 7%، بعد أن قال إيلون ماسك إنه وصل إلى هدفه ببيع 10% من أسهمه لأسباب ضريبية.

وعلى صعيد آخر، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام عقاقير شركة Pfizer في علاج كورونا، ليصبح أول علاج لفيروس كورونا يؤخذ بالفم في أميركا، وارتفعت أسهم Pfizer بنحو 1% مع ختام تعاملات جلسة اليوم.

و قال آدم كريسافولي، مؤسس Vital Knowledge في مذكرة: "تدفق الأخبار سلبي على المدى القريب، بسبب موجة إصابات أوميكرون تسبب في حدوث اضطرابات اقتصادية، لكن المستثمرين يتطلعون بشكل متزايد إلى ما بعد الأسابيع القليلة المقبلة".

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الأميركيين على الحصول على جرعات معززة، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة لن تعيد عمليات الإغلاق الصارمة التي فُرضت في بداية الوباء.
 

فيروس كورونا الولايات المتحدة فيروس كورونا Tesla هيئة الغذاء والدواء مؤشر ناسداك الأسهم الأميركية مؤشر داو جونز الصناعي

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