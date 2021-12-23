توفير السلع بأسعار مخفضة في أول اجتماع لـ الحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم

تراس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأول بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور اوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، وتوزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

ومن المقرر أن يعقب اجتماع المجلس مؤتمر صحفى للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.