عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير السلع بأسعار مخفضة في أول اجتماع لـ الحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم

صدى البلد

تراس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأول بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

 

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور اوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، وتوزيع لقاحات كورونا.

 

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

 

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.

 

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

 

ومن المقرر أن يعقب اجتماع المجلس مؤتمر صحفى للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

ترشيحاتنا

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيس البرلمان البحريني: مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي

سفير مصر في الاكوادور: بُعد المسافات بين الدول لم يعُد عائقاً أمام تطوير التعاون الثنائي|صور

ماذا ينتظر ليبيا بعد تأجيل الانتخابات؟.. خبير يوضح أفضل علاج للموقف الحالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ