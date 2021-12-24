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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين شيري تيجو7 و ام جي HS موديل 2022 | صور

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين شيري تيجو7 و ام جي HS موديل 2022

تشهد السوق المصرية للسيارات في الفترة الحالية منافسة قوية بين الشركات الصينية ونظيراتها من العلامات الأخرى، وتشتد المنافسة بقوة بين السيارتين شيري تيجو7 و ام جي HS موديلات 2022.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات السيارتين شيري تيجو7 و ام جي HS موديل 2022.

الأداء

تنتمي تيجو 7 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

زودت سيارة ام جي HS موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

عوامل الأمان

تأتي طرازات شيرى تيجو 7 بمواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وأنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBCومساعدة صعود للمرتفعات HAC.

زودت سيارات إم جي HS  موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان «عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS + EBD CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW ARP +HDC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.

التجهيزات

وزودت سيارة شيري تيجو ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها مصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 18 بوصة.

ودعمت سيارة ام جي بمجموعة من التجهيزات جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكي، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات مزدوجة.

 

أسعار شيري تيجو7 موديل 2022:

الفئة الأولى BASELINE بسعر 295000 جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE بسعر 319900 جنيه.

 

أسعار ام جي HS موديل 2022:

الفئة الأولى LUXURY BLACK INTERIOR بسعر426990 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY BROWN INTERIOR بسعر 431990 جنيه.

الفئة الثالثة LFC EDITION بسعر 436990 جنيه.

السيارات الصينية شيري ام جي تيجو

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