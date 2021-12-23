استبعاد بن شرقي وبانون من قائمة منتخب المغرب بـ أمم إفريقيا

أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس النهائية لخوض بطولة أمم إفريقيا 2022.

وشهدت قائمة منتخب المغرب غياب أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك رغم استدعائه بشكل دائم منذ تولي وحيد خليلوزيتش تدريب أسود الأطلس، إضافة إلى بدر بانون مدافع النادي الأهلي الذي قدم أداء رائعا “مؤخرا” في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الحدادي - أنس الزنيتي.

خط الدفاع:غانم سايس - نايف أكرد - سفيان شاكلا - أشرف حكيمي - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - سفيان العكوش - سامي مايي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - فيصل فجر - إلياس شاعر - سليم املاح - سفيان بوفال - عمران لوزا - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: منير الحدادي - يوسف النصيري - ريان مايي - أيوب الكعبي - زكرياء أبو خلال - عبد الصمد الزلزولي.

كانت تقارير صحفية مغربية، أكدت مؤخرا، أن مدرب أسود الأطلس لم يعجبه مستوى بعض اللاعبين الذين شاركوا مع أسود الأطلس في كأس العرب، التي أقيمت مؤخرا في قطر.

وأشارت التقارير، إلى أن من بين اللاعبين الذين استغرب مدرب المغرب تراجع مستواهم الفني والبدني هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، والذي دأب خليلوزيتش على استدعائه لقائمة المغرب، لكنه خيب ظنه خلال مشاركته الأخيرة في كأس العرب.