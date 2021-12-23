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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي يوجه نصيحة لكيروش خاصة بـ أحمد عبدالقادر نجم الأهلي

خالد بيومي
خالد بيومي

وجه خالد بيومي المحلل الكروي نصيحة إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم قبل انطلاق الأمم الإفريقية .

وكتب خالد بيومي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : “ من الآن أنصح كارلوس كيروش أن يكون أحمد عبد القادر نجم الأهلي هو صانع لعب منتخب مصر القادم ” .
 

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.

 

خالد بيومي منتخب مصر الأمم الأفريقية كارلوس كيروش أحمد عبد القادر الأهلى

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