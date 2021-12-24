سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

تلقى علامة بيجو الفرنسية الشهيرة شعبية واسعة داخل السوق المصري على مدار عقود من الزمان، خاصةً في سوق المستعمل بفضل قلة أسعاره قياساً بالجديد، ومن بين أبرز سيارات الأسد الفرنسي تأتى بيجو 301 موديل 2015، التي تتميز بتوافر قطع الغيار الخاصة بها، بجانب استهلاكها المناسب للوقود.

تنتمى بيجو 301 لفئة السيارات السيدان، جاءت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

حصلت سيارة بيجو 301 على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، حساسات ركن خلفية، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

تحتوي سيارة بيجو على جنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، والنظام الترفيهي مكون من راديو ومدخل USB وبلوتوث، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

تتراوح أسعار بيجو 301 موديل 2015 في سوق المستعمل من 140 ألف إلي 165 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.