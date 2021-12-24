عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر بيجو 301 موديل 2015

تلقى علامة بيجو الفرنسية الشهيرة شعبية واسعة داخل السوق المصري على مدار عقود من الزمان، خاصةً في سوق المستعمل بفضل قلة أسعاره قياساً بالجديد، ومن بين أبرز سيارات الأسد الفرنسي تأتى بيجو 301 موديل 2015، التي تتميز بتوافر قطع الغيار الخاصة بها، بجانب استهلاكها المناسب للوقود.

 

تنتمى بيجو 301 لفئة السيارات السيدان، جاءت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

حصلت سيارة بيجو 301  على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، حساسات ركن خلفية، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

تحتوي سيارة بيجو على جنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، والنظام الترفيهي مكون من راديو ومدخل USB وبلوتوث، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

تتراوح أسعار بيجو 301 موديل 2015 في سوق المستعمل من 140 ألف إلي 165 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

بيجو صد رد بيجو 301 بيجو 301 موديل 2015 301 موديل 2015

موضوعات متعلقة

سيارة عائلية مناسبة بسعر 189 ألف جنيه .. تعرف عليها

سوق المستعمل.. سعر سيات ليون موديل 2016 | صور

تعرف على سعر BMW X4 موديل 2021 | صور

مواصفات وأسعار كاديلاك إسكاليد موديل 2021 في السعودية | صور

سعر ومواصفات 5 دراجات نارية "صينية" في مصر عام 2021 | صور

سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015 | صور

لمحبي السيارات العائلية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

مقارنة بين لاند روفر فيلار و فولفو XC90 موديلات 2021 |صور

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك.. ويكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد: مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

مرشح اتحاد الكرة: حسام حسن سيتولى تدريب المنتخب حال فوزي بالانتخابات

أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

ديمبلي يحتفل بـ زفافه بزي مغربي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ