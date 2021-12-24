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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاندكروزر موديل 2021 في الكويت| صور

سعر تويوتا لاندكروزر
سعر تويوتا لاندكروزر موديل 2021 في الكويت

تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة داخل الأسواق العربية خاصةً السوق الكويتي، الذى يضم مجموعة سيارات قوية من موديلات2021، من أبرزهم الأيقونة تويوتا لاند كروزر “مفخرة الأرض”،  ذات القدرات القوية والتصميم الخارجي المبهر بالإضافة للمساحة الداخلية الرحبة.

جاءت تويوتا لاند كروزر موديل 2021 بأكثر من محرك، الأول سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لتر، ينتج قوة 271 حصان، و385 نيوتن متر من عزم الدوران،  ويتصل بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات، أما المحرك الاخر ثماني الأسطوانات سعة 4.6 لتر تنفس طبيعي،  بقوة 304 حصان، و439 نيوتن متر من عزم الدوران، يعملان بنظام الدفع الرباعي.

أما المحرك الثالث سعة  5700 سي سي V8، بقوة 362 حصان، وعزم دوران أقصى 530 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يستهلك 6.3 لتر وقود لكل 100 كم، يصل إلي سرعة 100 كم/الساعة في 7 ثوان، بسرعة قصوى 220 كم فى الساعة.

جهزت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 بنظام تثبيت سرعة ذكي، وفتح السيارة بالريموت، وزر تشغيل المحرك، ومكيف متعدد المناطق وأنظمة للسلامة مثل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق، والتحكم في الثبات، والتحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، وتحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخملية فاخرة، وعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

وتحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 على شاشة أمامية قياس 9 بوصات لعرض المعلومات، و نظام صوتي فاخر من JBL عبر 14 سماعة، و 2 شاشة خلفية قياس 11.9 بوصة مثبتة فى المقاعد الخلفية، و حقيبة خلفية بسعة تحميل ضخمة

أسعار تويوتا لاند كروزر موديل 2021:

الفئة الأولى EXR بسعر14200 دينار.

الفئة الثانية EXR بسعر17000 دينار.

الفئة الثالثة GXR GT بسعر 21000  دينار.

الفئة الرابعة GXR GT بسعر 22500  دينار.

الفئة الخامسة EXR بسعر 25000 دينار.

الفئة السادسة GXR بسعر 25000 دينار.

الدفع الرباعي تويوتا لاندكروزر تويوتا لاندكروزر السوق الكويتي

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