إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركز( الدلنجات وحوش عيسى ودمنهور) عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1735 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 800 م بقري طيبه وكوم زمران بالدلنجات.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 525 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالتين تعدى بمساحة 410 م٢ بقرية الأبعادية بدمنهور.