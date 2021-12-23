عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص في البحيرة

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركز( الدلنجات وحوش عيسى ودمنهور) عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1735 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 800 م بقري طيبه وكوم زمران بالدلنجات.

-  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 525   م بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالتين تعدى بمساحة 410 م٢ بقرية الأبعادية بدمنهور.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية محافظ البحيرة اخبار البحيرة اخبار المحافظات حوش عيسى الدلنجات كوم زمران قرية الابعادية دمنهور

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: تعليق الحكومة على ارتفاع الأسعار .. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على القاهرة

مزق جسده أمام صاحبته.. مسجل خطر يقتل شاب وسط الشارع في الجيزة

اليمن..مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيات الحوثي في غارات على صنعاء

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. فيديو

طائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي لـ روسيا

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

مصرع طالبه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بشوارع بسيون

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

شبه البرد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

خلوا بالكم من الشبورة .. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ