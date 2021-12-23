رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين لديهم ثقافة عدم الحصول على لقاح كورونا، رغم أن الدولة توفر اللقاحات بالمجان.



وأكد أن كبار المسئولين حصلوا على اللقاح، و بعض المواطنين يرفضون الحصول على اللقاح، و يدفعون الأموال من أجل استخراج شهادة دون الحصول على اللقاح.



وتابع:" الدولة لن تعطى شيء للمواطنين ممكن تعمل له حاجة" فجميع لقاحات كورونا التى تتوافر فى مصر هى نفس اللقاحات التى تعطى فى العالم.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا كل فترة يكون له متحور جديد، موضحًا أن متحور أوميكرون، سريع فى الانتشار، ولكن أعراضه لا تؤدي لـ الوفاة، وتكون بسيطة.

وكشف أن المصابين فى الفترة المقبلة سيكونون مصابين بـ أوميكرون، ولكن على الجميع الحصول على اللقاح لتفادى الأعراض الصعبة لـ كورونا و متحوراته.

وأشار إلى أن الدولة وفرت 115 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم تطعيم عدد كبير من المواطنين ومتبقى أكثر من 60 مليون جرعة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لأول مرة، اليوم الخميس: أن المواطنين لديهم ثقافة بعدم الحصول على اللقاح، والحكومة اتخذت بعض الإجراءات منها منع دخول المواطنين المؤسسات الحكومية من أجل الحصول على الخدمات دون الحصول على اللقاح، ورغم ذلك المواطنين يتجهون لـ حيل.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين ترفض الحصول على اللقاح ويدفعون أموالا من أجل الحصول على شهادة غير صحيحة.

ولفت إلى أن الشخص الذى يحصل على اللقاح وفقًا لـ الأبحاث العالمية تكون أعراضه قليلة حالة الإصابة بفيروس كورونا.